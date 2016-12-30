Москва задумала лишить американских дипломатов дачи и склада

Москва предлагает в ответ на антироссийские меры администрации США запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает РИА Новости.

«Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, российские объекты, закрытые администрацией США, — это две дачи для отдыха дипломатов, одна из них расположена в Мэриленде, другая — в Нью-Йорке. «Манеры американской администрации вполне очевидны. И в том, и в другом случае дачи предполагались, чтобы дети в период зимних каникул на них отдыхали, там лагеря традиционно открываются. И эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации», — цитирует Лаврова ТАСС.

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Также МИД предложил объявить 35 американских дипломатов, работающих в России, персонами нон грата. Речь идет о 31 сотруднике американского посольства в Москве и четверых работниках консульства в Санкт-Петербурге.

29 декабря власти США заявили о решении в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум используемым ими объектам. В Белом доме утверждают, что это было сделано в ответ на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей.