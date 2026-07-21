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22:24, 21 июля 2026 (обновлено: 22:34, 21 июля 2026)Культура

Ушел из жизни актер сериалов «След» и «Глухарь»

На 78-м году жизни умер актер сериалов «След» и «Глухарь» Юрий Чигров
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр из к/ф «Морозова»

Звезда сериалов «След» и «Глухарь» Юрий Чигров умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Актер ушел из жизни 20 июля. Как рассказал его коллега Алексей Шилин, у Чигрова было онкологическое заболевание четвертой стадии.

О дате, месте прощания и похорон пока не сообщается.

Юрий Чигров дебютировал на актерском поприще в Московском экспериментальном театре-студии, а затем снялся в десятках российских кинокартин.

Зрителям артист запомнился не только по ролям в сериалах «След» и «Глухарь», но и в картинах «Пятницкий», «Москва. Три вокзала», «Закон и порядок», «Морозова».

Ранее стало известно, что 20 июля ушел из жизни актер Дмитрий Поднозов, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия».

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