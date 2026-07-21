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Культура
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16:56, 21 июля 2026Культура

Умер актер сериала «Мажор» Дмитрий Поднозов

Актер из сериалов «Мажор» и «Тайны следствия» Поднозов ушел из жизни
Андрей Шеньшаков

Фото: Persona Stars / 053 / Legion-Media

Актер Дмитрий Поднозов, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия», ушел из жизни. Об этом сообщает театр «Особняк», в котором он служил.

Актеру и режиссеру было 64 года. Известно, что в конце 2025 года врачи обнаружили у него рак легких с метастазами в головной мозг. В начале лета состояние артиста резко ухудшилось, он был госпитализирован в реанимацию.

В 1989 году Поднозов стал одним из основателей театра «Особняк». Широкую популярность ему принесли яркие роли в фильмах и сериалах «Среда обитания», «Пророк. История Александра Пушкина», «Государь» и других.

Ранее актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию. Сообщалось, что артисту требовалась операция.

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