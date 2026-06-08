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18:30, 8 июня 2026Культура

Онкобольной актер «Мажора» попал в реанимацию

Актер Дмитрий Поднозов, который борется с онкологией, попал в реанимацию
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Загляни ему в голову-2»

Актер Дмитрий Поднозов, известный по роли в сериале «Мажор», попал в реанимацию. Об этом сообщил режиссер Владимир Мункуев, передает Пятый канал.

Известно, что артист борется с раком легких, который дал метастазы в мозг. Состояние 64-летнего Поднозова оценивается как тяжелое. Сейчас ему требуется операция.

«Ситуация очень серьезная. Сейчас семье Димы нужны деньги, он находится в платной реанимации. Ежедневное содержание там стоит немало», — уточнил Мункуев.

Актер также снимался в проектах «Тайны следствия», «Духless 2» и «Комбинация».

Ранее у российского актера театра и кино, художественного руководителя и одного из основателей театра «Особняк» Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг.

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