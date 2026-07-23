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09:41, 23 июля 2026 (обновлено: 09:52, 23 июля 2026)Наука и техника

Советская 5В55 станет основой европейской системы ПВО

MWM: Украина и Европа выбрали советскую ракету 5В55 для создания новой системы ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

Украина и Европа выбрали ракету 5В55 советского комплекса С-300П, производство которой было налажено на заводе «Визар» в Украинской ССР и на основе которой разрабатывается украинский перехватчик FP-7, для создания новой европейско-украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) Freya («Фрейя»). Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Хотя FP-7 позиционируется как новый перехватчик, это не совершенно новая разработка, а созданный на основе советской зенитной ракеты 5В55, первоначально разработанной для зенитного ракетного комплекса С-300П», — говорится в публикации.

Отмечается, что «конструкция советской эпохи претерпела существенную модернизацию, с улучшением двигательной установки, систем наведения и управления, что позволило достичь дальности поражения более 150 километров». «Хотя ракета FP-7 значительно уступает российской ракете 40Н6, разработанной для системы С-400, или ракетам 77Н6-Н или 77Н6-Н1, разработанным для новой системы С-500, она вполне конкурентоспособна по сравнению с европейскими зенитными ракетами», — пишет издание, признавая, что Европа в области технологий противоракетной обороны серьезно зависит от США, Советского Союза и Израиля.

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В июне портал TWZ сообщал, что украинская компания Fire Point испытала противобаллистический снаряд FP-7.X.

В том же месяце военный эксперт и обозреватель Александр Артамонов заявил, что Fire Point — «картонное» предприятие, за которым стоит Европа.

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