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11:14, 5 июня 2026Наука и техника

Украина испытала противобаллистическую FP-7.X

Украинская компания Fire Point испытала противобаллистический снаряд FP-7.X
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: @iraterekh

Украинская компания Fire Point испытала противобаллистический снаряд FP-7.X. Об этом пишет TWZ.

Противоракета FP-7.X создана на базе баллистической ракеты FP-7 и является промежуточным этапом на пути к перехватчику Freyja. Технический директор Fire Point Ирина Терех описала состоявшееся испытание как «полностью контролируемый маневренный полет», проведенный «буквально на днях».

TWZ отмечает, что Freyja стоимостью менее миллиона долларов за ракету может стать доступной альтернативой перехватчику американской системы Patriot.

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Ранее сооснователь и главный конструктор компании Fire Point, разработавшей ракеты Flamingo, Денис Штилерман заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) летом или осенью могут попытаться ударить украинской баллистикой по Москве.

В апреле он же утверждал, что в следующем году Fire Point может запустить производство новой системы противовоздушной обороны, переговоры о создании которой ведутся с европейскими партнерами, а ударами по Москве новыми дальнобойными снарядами ВСУ сможет вызвать «масштабные изменения» в России.

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