11:11, 7 апреля 2026Наука и техника

Производитель «Фламинго» ударами по Москве пообещал вызвать «масштабные изменения»

Украинская компания Fire Point пообещала сбить баллистическую ракету в 2027 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинская компания Fire Point — производитель ракет Flamingo («Фламинго») — может сбить первую баллистическую ракету уже в 2027 году, а ударами по Москве новыми дальнобойными снарядами вызвать «масштабные изменения» в России, заявил Reuters ее совладелец и главный конструктор Денис Штилерман.

По его словам, в следующем году Fire Point может запустить производство новой системы противовоздушной обороны (ПВО), переговоры о создании которой ведутся с европейскими партнерами. При этом стоимость противоракеты может составить менее миллиона долларов, что станет настоящей революцией.

Штилерман отметил, что компактная ракета FP-7 с дальностью действия около 300 километров впервые будет применена в военных целях «в ближайшем будущем» и будет аналогична баллистической системе малой дальности Army TACtical Missile System (ATACMS) компании Lockheed Martin.

Более крупная ракета FP-9, способная нести боеголовку массой 800 килограммов на расстояние до 850 километров, в ближайшее время начнет испытания. Штилерман заявил, что удары по Москве, окруженной одними из самых мощных в мире систем противовоздушной обороны, вызовут «масштабные изменения в мышлении россиян и высшего руководства России».

Также совладелец Fire Point рассказал о возможности организации производства спутников. Партнером украинской компании в этом, по его словам, может стать эмиратская оборонная компания Edge Group.

В феврале польское издание Defence24 отметило, что президент Украины Владимир Зеленский мог заявить об уничтожении завода по производству ракет Flamingo из-за собственной выгоды.

