20:19, 14 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

Зеленский заявил, что одна из производственных линий ракет «Фламинго» уничтожена
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Владимир Зеленский признался во время Мюнхенской конференции по безопасности, что одна из производственных линий украинских новейших ракет «Фламинго» уничтожена. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, смогла ли Украина развернуть производство ракет, президент Украины отметил, что у страны есть небольшое количество «Фламинго». «Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», — заявил он.

Также президент добавил, что может говорить о произошедшем, так как это случилось «некоторое время назад».

Ранее была раскрыта одна особенность «Фламинго». Уточнялось, что в украинских ракетах используются иностранные комплектующие. Речь, в частности, идет о двигателях и системе управления. На Украине же ведется только финальная сборка, говорилось в сообщении.

