Раскрыта особенность запущенных по России новейших ракет ВСУ «Фламинго»

В России заявили, что ракеты ВСУ «Фламинго» используют иностранные комплектующие

Новейшие ракеты «Фламинго», запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по России, изготовлены с использованием иностранных комплектующих. Особенность их сборки раскрыл военный Telegram-канал «Старше Эдды».

Автор поста назвал ракеты «чистым использованием западной оборонки "втихую"». По его словам, почти все ее узлы и агрегаты, в частности двигатель и система управления, состоят из поставленных из-за рубежа деталей. На Украине ведется лишь финальная сборка, однако канал допускает, что эта информация может быть ложной — с целью скрыть участие НАТО в ударах по России.

«Впрочем независимо от расположения головного производителя, без западной поддержки эта ракета была бы невозможна, как невозможны были бы ракеты и дроны хуситов без Ирана», — считает «Старше Эдды», подчеркивая, что изготовитель «Фламинго» строит завод по производству твердого топлива в Дании.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Ленте.ру», что крылатая ракета «Фламинго» создана на основе FP-5 британско-арабской компании Milanion Group и соответствует ее техническим характеристикам. Снаряд способен преодолевать как минимум тысячу километров и развиваться скорость до 954 километров в час. По словам Леонкова, доставить ракету на Украину можно обычным гражданским транспортом, маскируя ее под гуманитарные грузы.

12 февраля Минобороны России впервые с начала специальной военной операции сообщило о перехвате украинских ракет «Фламинго». До этого ведомство сообщало об уничтожении цеха, где проходила сборка этих боеприпасов.