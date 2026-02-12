Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:17, 12 февраля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный эксперт раскрыл особенности ракеты ВСУ «Фламинго»

Военный эксперт Леонков: ВСУ маскируют свои новые ракеты под гуманитарные грузы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

«Фламинго» — крылатая ракета, которая сделана на основе британской и может ввозиться на Украину на обычном гражданском транспорте под видом гуманитарной помощи, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Эксперт объяснил, что новая украинская ракета является аналогом FP-5 британско-арабской компании Milanion Group и соответствует ее техническим характеристикам: дальность — тысяча километров, скорость 954 километра в час. К тому же, по его словам, компания давала на выставках пресс-релиз, согласно которому они собственными силами могут производить до 50 таких крылатых ракет в месяц.

«Доставить такую ракету на Украину можно обычным гражданским транспортом, маскируя ее под гуманитарные грузы. Несмотря на то что ракета сделана полностью из композитных материалов, что затрудняет ее обнаружение, она использует реактивный двигатель, который позволяет ее быстро определять, идентифицировать и уничтожать. В принципе, современные наши комплексы ПВО с ней справляются отлично», — объяснил Леонков.

Утром 12 февраля под ударом ВСУ оказались сразу 13 российских регионов. Над ними было сбито свыше 100 беспилотников. Одним из атакованных субъектов Российской Федерации оказалась Республика Коми, после налета дронов на территории местного нефтеперерабатывающего завода начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Россиянам назвали последствия жизни на границе двух миров

    Раскрыто многомиллионное хищение из российского бюджета

    Стал известен неожиданный фактор снижения риска проблем с сердцем

    Предсказан ответ России на размещение американских ракет в Германии

    Названо допустимое количество блинов в сутки

    Безрукову задали вопрос о назначении в Школу-студию МХАТ

    В России оценили риск эскалации после угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok