Военный эксперт раскрыл особенности ракеты ВСУ «Фламинго»

Военный эксперт Леонков: ВСУ маскируют свои новые ракеты под гуманитарные грузы

«Фламинго» — крылатая ракета, которая сделана на основе британской и может ввозиться на Украину на обычном гражданском транспорте под видом гуманитарной помощи, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Эксперт объяснил, что новая украинская ракета является аналогом FP-5 британско-арабской компании Milanion Group и соответствует ее техническим характеристикам: дальность — тысяча километров, скорость 954 километра в час. К тому же, по его словам, компания давала на выставках пресс-релиз, согласно которому они собственными силами могут производить до 50 таких крылатых ракет в месяц.

«Доставить такую ракету на Украину можно обычным гражданским транспортом, маскируя ее под гуманитарные грузы. Несмотря на то что ракета сделана полностью из композитных материалов, что затрудняет ее обнаружение, она использует реактивный двигатель, который позволяет ее быстро определять, идентифицировать и уничтожать. В принципе, современные наши комплексы ПВО с ней справляются отлично», — объяснил Леонков.

Утром 12 февраля под ударом ВСУ оказались сразу 13 российских регионов. Над ними было сбито свыше 100 беспилотников. Одним из атакованных субъектов Российской Федерации оказалась Республика Коми, после налета дронов на территории местного нефтеперерабатывающего завода начался пожар.