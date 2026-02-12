Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских ракет «Фламинго»

ВСУ атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять «Фламинго», подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки российскими войсками было сбито шесть управляемых авиационных бомб и восемь ракет HIMARS.

Крылатые ракеты «Фламинго» — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года.

Утром 12 февраля под ударом ВСУ оказались сразу 13 российских регионов. Над ними было сбило свыше ста беспилотников. Одним из атакованных субъектов Российской Федерации оказалась Республика Коми, после налета дронов на территории местного нефтеперерабатывающего завода начался пожар.

