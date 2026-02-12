Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 12 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго»

Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских ракет «Фламинго»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять «Фламинго», подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки российскими войсками было сбито шесть управляемых авиационных бомб и восемь ракет HIMARS.

Крылатые ракеты «Фламинго» — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года.

Утром 12 февраля под ударом ВСУ оказались сразу 13 российских регионов. Над ними было сбило свыше ста беспилотников. Одним из атакованных субъектов Российской Федерации оказалась Республика Коми, после налета дронов на территории местного нефтеперерабатывающего завода начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтезавод загорелся в российском Арктическом регионе после атаки гигантских дронов ВСУ

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Привычная вакцина оказалась связана со снижением риска инфаркта

    Постпред Великобритании в НАТО оказался в центре скандала из-за молодой любовницы

    У напавшего на российский техникум оказался сообщник

    Apple начала блокировать аккаунты некоторых россиян

    Армия России ответила на удары ВСУ по гражданским объектам

    Игроки НХЛ захотели переехать из Олимпийской деревни

    ВСУ атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok