Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 12 февраля 2026Россия

Нефтезавод загорелся в российском Арктическом регионе после атаки гигантских дронов ВСУ

Врио главы Коми Гольдштейн: В Ухте загорелся НПЗ после удара БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В республике Коми на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после удара гигантских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар. Это следует из публикации врио главы региона Ростислава Гольдштейна в Telegram.

По сообщению руководителя этого Арктического региона России, нефтезавод загорелся в городе Ухте. «На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказал Гольдштейн о последствиях атаки.

Известно, что регион могли атаковать украинские дроны модели «Лютый», размах крыла которых составляет почти семь метров, а длина — 4,4 метра.

Россия подверглась налету БПЛА ВСУ не только утром в четверг 12 февраля, но и в ночь со среды на четверг. Средства противовоздушной обороны уничтожили 106 украинских дронов над 13 субъектами федерации.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтезавод загорелся в российском Арктическом регионе после атаки гигантских дронов ВСУ

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Армия России ответила на удары ВСУ по гражданским объектам

    Игроки НХЛ захотели переехать из Олимпийской деревни

    ВСУ атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго»

    Раскрыты подробности об ударах российских войск по Украине

    Путин потребовал научить россиян бережливому производству

    Собирающиеся в отпуск во Вьетнам россияне застряли в аэропорту из-за болезни члена экипажа

    Раскрыто состояние пережившего покушение генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok