Нефтезавод загорелся в российском Арктическом регионе после атаки гигантских дронов ВСУ

Врио главы Коми Гольдштейн: В Ухте загорелся НПЗ после удара БПЛА ВСУ

В республике Коми на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после удара гигантских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар. Это следует из публикации врио главы региона Ростислава Гольдштейна в Telegram.

По сообщению руководителя этого Арктического региона России, нефтезавод загорелся в городе Ухте. «На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказал Гольдштейн о последствиях атаки.

Известно, что регион могли атаковать украинские дроны модели «Лютый», размах крыла которых составляет почти семь метров, а длина — 4,4 метра.

Россия подверглась налету БПЛА ВСУ не только утром в четверг 12 февраля, но и в ночь со среды на четверг. Средства противовоздушной обороны уничтожили 106 украинских дронов над 13 субъектами федерации.