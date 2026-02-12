Появились подробности о долетевших до арктического региона России тяжелых дронах-камикадзе

Shot: Республику Коми атаковали беспилотники типа «Лютый»

Ухту в Республике Коми, предположительно, атаковали тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». Подробности об этом появились у Shot в Telegram.

По информации издания, беспилотники запустили из Полтавской и Черниговской областей Украины. Летательные аппараты преодолели около двух тысяч километров.

О серии взрывов в городе Ухте стало известно утром 12 февраля. Сейчас в Республике Коми действует режим опасности атаки беспилотников. Также сообщалось об эвакуации одного из торговых центров и возгорании. В МЧС арктического региона сообщили, что к месту происшествия выехали оперативные службы.

В декабре 2025 года беспилотник типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом в Рязани. В результате начался пожар. Также были повреждены автомобили, которые засыпало камнями.