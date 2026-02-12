Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:01, 12 февраля 2026Россия

Стало известно о серии взрывов в арктическом регионе России после сигналов тревоги

Очевидцы сообщили о серии взрывов в Республике Коми после сигналов тревоги
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Очевидцы заявили о серии взрывов в городе Ухте в Республике Коми после сигналов тревоги. Об этом стало известно из публикации издания Baza в Telegram.

В этом входящем в Арктику российском регионе действует режим опасности атаки беспилотников. По информации Shot, взрывы связаны именно с ударами украинских дронов. Сообщается об эвакуации одного из торговых центров, а также о возгорании.

После появления сообщений о взрывах, факт атаки подтвердили в региональном управлении МЧС. «К месту происшествия выехали оперативные службы», — сообщили в спасательной службе.

Российские регионы подверглись массированному налету беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 11 на 12 февраля. Средства противовоздушной обороны уничтожили 106 украинских дронов над 13 объектами.

