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Культура
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07:46, 14 июня 2026Культура

Никас Сафронов отказался когда-либо писать портрет одного человека

Художник Никас Сафронов отказался когда-либо писать портрет Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный художник России Никас Сафронов рассказал, чей портрет он бы никогда не стал писать. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сафронов отказался когда-либо писать портрет президента Украины Владимира Зеленского. «Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель», — сказал он.

Художник добавил, что в мире существуют люди-разрушители, которые проявляют себя только с отрицательной стороны. Именно они никогда не станут героями его картин.

Ранее Сафронов заявил, что народ России всегда был самым добрым и милосердным. «Во все времена мы спасали всех: и французов, и англичан, и поляков, и так далее», — сказал он.

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