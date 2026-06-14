Художник Никас Сафронов отказался когда-либо писать портрет Зеленского

Народный художник России Никас Сафронов рассказал, чей портрет он бы никогда не стал писать. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сафронов отказался когда-либо писать портрет президента Украины Владимира Зеленского. «Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель», — сказал он.

Художник добавил, что в мире существуют люди-разрушители, которые проявляют себя только с отрицательной стороны. Именно они никогда не станут героями его картин.

Ранее Сафронов заявил, что народ России всегда был самым добрым и милосердным. «Во все времена мы спасали всех: и французов, и англичан, и поляков, и так далее», — сказал он.