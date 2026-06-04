ПМЭФ-2026. День второй

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19:35, 4 июня 2026Культура

Сафронов заявил о спасении народом России французов, англичан и поляков

Никас Сафронов: Народ России во все времена спасал всех: французов, англичан, поляков
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Художник Никас Сафронов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что народ России всегда был самым добрым и милосердным. Об этом он высказался в беседе с 360.ru.

По словам деятеля культуры, «мир коварен, а наш народ — самый милосердный и самый добрый». «Во все времена мы спасали всех: и французов, и англичан, и поляков, и так далее», — подчеркнул Сафронов.

Он отметил, что Россия при этом так и не дождалась взаимности от стран Запада и они пытаются уничтожить ее. «Что они нам за это сделали? Сейчас пытаются за счет рекламы, которая делается в их верхушках, сделать так, чтобы нашей страны не существовало. Это большая утопия», — резюмировал спикер.

Ранее Сафронов рассказал, как на заказ написал несколько копий картин авангардиста Анатолия Зверева, а затем обнаружил их в чьей-то коллекции под видом оригиналов.

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