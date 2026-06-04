Никас Сафронов: Народ России во все времена спасал всех: французов, англичан, поляков

Художник Никас Сафронов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что народ России всегда был самым добрым и милосердным. Об этом он высказался в беседе с 360.ru.

По словам деятеля культуры, «мир коварен, а наш народ — самый милосердный и самый добрый». «Во все времена мы спасали всех: и французов, и англичан, и поляков, и так далее», — подчеркнул Сафронов.

Он отметил, что Россия при этом так и не дождалась взаимности от стран Запада и они пытаются уничтожить ее. «Что они нам за это сделали? Сейчас пытаются за счет рекламы, которая делается в их верхушках, сделать так, чтобы нашей страны не существовало. Это большая утопия», — резюмировал спикер.

Ранее Сафронов рассказал, как на заказ написал несколько копий картин авангардиста Анатолия Зверева, а затем обнаружил их в чьей-то коллекции под видом оригиналов.