Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — заявил градоначальник. Он уточнил, что на месте падения обломков летательных аппаратов работают экстренные службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки БПЛА в трех районах региона.
Вооруженные силы Украины также атаковали беспилотниками Тульскую и Смоленскую области. Кроме того, известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.