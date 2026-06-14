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08:26, 14 июня 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — заявил градоначальник. Он уточнил, что на месте падения обломков летательных аппаратов работают экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки БПЛА в трех районах региона.

Вооруженные силы Украины также атаковали беспилотниками Тульскую и Смоленскую области. Кроме того, известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.

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