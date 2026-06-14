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08:03, 14 июня 2026Бывший СССР

«Краматорск долго не продержится». Российские войска нанесли эффективные удары по украинским объектам беспилотниками и авиабомбами

Минобороны РФ: Российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что штурмовые группы продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и Первомайском районе.

За сутки было уничтожено три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, ВСУ понесли потери в количестве до 40 человек, добавили в ведомстве.

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечалось, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.

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Российские войска атаковали украинских военных в Сумах, Краматорске и Константиновке

Дроноводы группировки войск «Южная» уничтожили военных ВСУ, которые перемещались по Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что расчетами ударных дронов были нанесены поражения живой силе противника.

Ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов успешно уничтожены украинские военнослужащие, осуществлявшие попытки скрытного перемещения на позициях

Минобороны РФ

Кроме того, в Сумах солдаты ВС России уничтожают резервы и материально-техническую базу противника. Как отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, Сумы сейчас являются горячим направлением.

Военный эксперт также отметил, что командование ВСУ сейчас туда перебрасывает подразделения, в том числе с константиновского участка.

Вполне вероятно, они там собирались изобразить какой-то контрнаступ, поэтому там начали концентрировать личный состав, пункты операторов БПЛА, технику. А наши все это накрыли ударами и уничтожили

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

Также российские войска нанесли удары авиабомбами по местам дислокации ВСУ под Краматорском. Атака велась фугасными авиабомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с УМПК. Поражение было подтверждено кадрами объективного контроля.

Генерал ВСУ предрек взятие под контроль российских войск Краматорска без боя

Генерал ВСУ Сергей Кривонос предрек, что Краматорск перейдет под контроль российских войск без боя из-за обрезания логистики украинской армии.

По его словам, после потери Константиновки вопрос Краматорска будет на повестке дня. ВС РФ смогут занять Славянск, Карачун-гору и контролировать все подходы к Краматорску, не ввязываясь в городские бои.

И просто с голодухи, без патронов и людей этот город долго не продержится. Я имею в виду полгода

Сергей Кривоносгенерал ВСУ

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в свою очередь предсказал болезненные удары по украинской энергетике за атаки на Крым и трассу «Новороссия».

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Объекты вражеской инфраструктуры поразили управляемые авиабомбы ФАБ с УМПК.

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