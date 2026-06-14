Кривонос: Краматорск перейдет под контроль ВС РФ без боев из-за обрезания логистики ВСУ

Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» предрек, что Краматорск перейдет под контроль российских войск без боя из-за обрезания логистики украинской армии.

По его словам, после потери Константиновки вопрос Краматорска будет на повестке дня. ВС РФ смогут занять Славянск, Карачун-гору и контролировать все подходы к Краматорску, не ввязываясь в городские бои.

«И просто с голодухи, без патронов и людей этот город долго не продержится. Я имею в виду полгода», — заключил Кривонос.

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечалось, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.