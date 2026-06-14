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02:48, 14 июня 2026Россия

В подконтрольном Киеву Запорожье после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой

RusVesna: В Запорожье после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В подконтрольном Киеву Запорожье после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Нанесен ответный удар по Запорожью: после прилета бомб начались перебои со светом и водой», — говорится в публикации.

Объекты вражеской инфраструктуры поразили управляемые авиабомбы ФАБ с УМПК.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли рекордное количество ударов по Энергодару в День России, 12 июня. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. Он уточнил, что по зданию было нанесено 26 ударов за сутки. На следующий день, 13 июня, ВСУ продолжили атаки на инфраструктурные объекты города.

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