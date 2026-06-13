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22:25, 13 июня 2026Бывший СССР

ВСУ нанесли рекордное количество ударов по Энергодару в День России

Пухов: ВСУ нанесли рекордное количество ударов по Энергодару в День России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «Пухов LIVE»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли рекордное количество ударов по Энергодару в День России, 12 июня. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«Именно этот день враг выбрал, чтобы нанести рекордное количество ударов по администрации Энергодара», — отметил он.

Пухов уточнил, что по зданию было нанесено 26 ударов за сутки. На следующий день, 13 июня, ВСУ продолжили атаки на инфраструктурные объекты города.

Ранее, 7 июня, Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, пострадали три человека.

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