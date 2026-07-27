Джигурда засудил продавцов масок с его лицом

Джигурда отсудил у двух предпринимателей по 100 тысяч рублей за маски с его лицом

Российский актер и певец Никита Джигурда в суде смог одержать победу над бизнесменами, которые продавали маски с его лицом. Об этом журналистам РИА Новости рассказал юрист артиста Сергей Воронов.

Как уточняется, речь идет о картонных масках и тканевых балаклавах с изображением Джигурды, продававшихся в свободном доступе на маркетплейсе. Столичный суд принял соответствующие решения по двум искам в середине июля.

По словам представителя артиста, он также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей. Поводом стало использование его изображений, однако в этой части суд не встал на сторону шоумена и отказал ему. По похожим основаниям суд до этого взыскивал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы, которая решила продавать подобные товары с Сергеем Безруковым, пишет издание.

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