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05:23, 27 июля 2026 (обновлено: 05:25, 27 июля 2026)Культура

Джигурда засудил продавцов масок с его лицом

Джигурда отсудил у двух предпринимателей по 100 тысяч рублей за маски с его лицом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Российский актер и певец Никита Джигурда в суде смог одержать победу над бизнесменами, которые продавали маски с его лицом. Об этом журналистам РИА Новости рассказал юрист артиста Сергей Воронов.

Как уточняется, речь идет о картонных масках и тканевых балаклавах с изображением Джигурды, продававшихся в свободном доступе на маркетплейсе. Столичный суд принял соответствующие решения по двум искам в середине июля.

По словам представителя артиста, он также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей. Поводом стало использование его изображений, однако в этой части суд не встал на сторону шоумена и отказал ему. По похожим основаниям суд до этого взыскивал 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы, которая решила продавать подобные товары с Сергеем Безруковым, пишет издание.

Ранее звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина, подал иск на алименты к бывшей супруге. Заявление было отправлено в районный суд.

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