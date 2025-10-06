Культура
08:19, 6 октября 2025

Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

Актер «Папиных дочек» Михаил Казаков подал иск на алименты к бывшей супруге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: сериал «Папины дочки»

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в известном сериале «Папины дочки», подал иск на алименты к бывшей супруге Елене Казаковой. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он уточнил, что подал исковое заявление в районный, а не мировой суд.

Ранее Казаков объяснил свое попадание в реестр граждан, которые не платят алименты. «На алименты она [бывшая супруга] подала еще года три-четыре назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней», — объяснил звезда сериала.

До этого стало известно, что задолженность Казакова составила 224 тысячи рублей.

