Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

Актер «Папиных дочек» Михаил Казаков подал иск на алименты к бывшей супруге

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в известном сериале «Папины дочки», подал иск на алименты к бывшей супруге Елене Казаковой. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он уточнил, что подал исковое заявление в районный, а не мировой суд.

Ранее Казаков объяснил свое попадание в реестр граждан, которые не платят алименты. «На алименты она [бывшая супруга] подала еще года три-четыре назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней», — объяснил звезда сериала.

До этого стало известно, что задолженность Казакова составила 224 тысячи рублей.