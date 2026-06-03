ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 3 июня 2026Россия

Озвучен принцип отбора россиян для тестирования новой онковакцины

Академик Гинцбург: Отобран второй пациент для тестирования российской онковакцины
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Sun Shock / Shutterstock / Fotodom  

Пациентов для тестирования российской онковакцины «Неоонковак» отбирают по количеству мутаций в опухоли. Принцип подбора россиян для вакцинации новым препаратом озвучил руководитель Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ.

Ученый подчеркнул, что специалисты уже отобрали второго пациента. «Его отобрали по тому же самому принципу, что и первого: много мутаций в опухоли — а это значит, что наш препарат должен отлично сработать на ней», — заявил Гинцбург.

По его словам, у второго пациента зафиксировали в опухоли 30 мутаций на миллион нуклеотидов, что считается очень высоким показателем. Благодаря большому количеству мутаций у специалистов есть возможность легче подобрать мРНК-вакцину. Помимо этого, у обоих пациентов есть особенность — их опухоли имеют «горячее» микроокружение, добавил академик.

Ранее Гинцбург рассказал, что житель Курской области стал первым человеком, который получил российскую персонализированную онковакцину «Неоонковак». По его словам, специалисты сильно уменьшили дозу вакцины. Сейчас пациент находится дома — ученые наблюдают за его самочувствием в онлайн-режиме с помощью программ в мобильном телефоне.

«Неоонковак» — это персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина. Для каждого пациента на основе генетического профиля его опухоли готовится индивидуальный препарат. Он необходим для того, чтобы «научить» иммунную систему человека распознавать и уничтожать раковые клетки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной

    Украинская теннисистка сделала заявление перед матчем с Андреевой на «Ролан Гаррос»

    Мужчина открыл стрельбу по российским школьникам в день сдачи ОГЭ

    Крокодил утащил ребенка в пруд

    Выгоду от запуска на «Союзе-5» оценили

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Объявлены российские цены на новый большой кроссовер GAC

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    Киркоров трогательно почтил память отца в день его рождения

    Страна бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok