ПМЭФ-2026. День первый

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11:01, 3 июня 2026Россия

Раскрыты подробности о первом получившем российскую онковакцину пациенте

Академик Гинцбург: Получившему российскую онковакцину пациенту сильно уменьшили дозу
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Житель Курской области с меланомой стал первым человеком, который получил российскую персонализированную онковакцину «Неоонковак». Подробности о пациенте раскрыл научный руководитель Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ.

Четвертое введение вакцины онкопациенту врачи произвели 27 мая. По словам академика, специалисты сильно уменьшили дозу вакцины, потому что она «бешено экспрессирует антигены, действует прямо сильно».

Академик отметил, что сейчас вакцинированный пациент находится дома. Благодаря программам в его мобильном телефоне специалисты могут в онлайн-режиме отслеживать основные параметры его самочувствия. Ученые уже отобрали второго испытуемого. По словам Гинцбурга, он так же, как и первый, имеет множество мутаций в опухоли.

О том, что в России первый пациент получил персонализированную вакцину от рака, стало известно в начале апреля. В Минздраве отмечали, что ученым впервые в клинической практике удалось применить персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак» у пациента с меланомой кожи. Депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что использование вакцины является одним из самых передовых направлений медицинской науки в России.

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