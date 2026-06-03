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Забота о себе
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11:32, 3 июня 2026Забота о себе

Женщинам старшего возраста назвали повод добавить в рацион два доступных продукта

Диетолог Тара Шмидт: Фасоль и соя помогают снизить давление у женщин старшего возраста
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Martin Rettenberger / Shutterstock / Fotodom

Американский диетолог Тара Шмидт назвала женщинам старшего возраста повод добавить в рацион два доступных продукта. Своими рекомендациями она поделилась в беседе с изданием Flow Space.

По словам Шмидт, женщинам, вступающим в период менопаузы, нужно обратить внимание на фасоль и сою. Они богаты питательными веществами, снижающими кровяное давление: пищевыми волокнами, антиоксидантами и минералами. Диетолог посоветовала класть по чашке фасоли в любые салаты, супы и другие блюда, чтобы увеличить ее потребление.

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Кардиолог Сэм Сетаре, в свою очередь, обратил внимание, что женщинам среднего возраста и старше крайне важно следить за показателями артериального давления, поскольку гипертония часто недооценивается и хуже поддается лечению. Рациональное использование бобовых и сои врач назвал практичным, доступным и подтвержденным исследованиями способом снизить риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Гостроус заявила, что выпечка — один из самых вредных завтраков. Она провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу.

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