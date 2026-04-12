12 апреля 2026

Гастроэнтеролог назвала вызывающий повышенное газообразование популярный завтрак

Врач Гостроус призвала не завтракать свежей выпечкой и бутербродом с колбасой
Наталья Обрядина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые привычные на завтрак блюда вредят здоровью, заявила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус. Худшие из них врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из самых вредных завтраков Гостроус считает свежую выпечку и круассаны. По ее словам, сочетание рафинированной белой муки, огромного количества сливочного масла или маргарина и сахара замедляет моторику пищеварительной системы и вызывает брожение. Кроме того, свежая выпечка, особенно дрожжевая, провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу, предупредила специалистка.

Также Гостроус призвала не завтракать бутербродами с колбасой на белом хлебе. «Это один из самых токсичных для желудка вариантов завтрака. Белый хлеб сам по себе имеет высокий гликемический индекс и практически не несет пищевой ценности. Колбаса же содержит скрытые жиры, соль, фосфаты, консерванты и усилители вкуса. Такое сочетание перегружает поджелудочную железу, задерживает жидкость и при регулярном употреблении создает благоприятную среду для развития гастрита и панкреатита», — объяснила гастроэнтеролог.

Не менее вредно, по ее словам, пить утром цитрусовые соки и кофе натощак. Эти напитки стимулируют выработку соляной кислоты, которая, если в желудке нет пищи, начинает раздражать и разъедать слизистую желудка. Особенно опасно сочетание «кофе + сигарета» на голодный желудок — это прямой путь к эрозиям и гастриту с повышенной кислотностью, подчеркнула врач.

Другими вредными для желудка завтраками Гостроус назвала йогурты с наполнителями, сладкие каши быстрого приготовления и яичницу с беконом.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По его словам, оно является фактором, повышающим риск рака.

