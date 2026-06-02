В Госдуме высказались о проблеме вебкам-рабства

Депутат Останина обвинила в проблеме вебкам-рабства пропаганду легкого заработка

Вебкам-студии, заманивающие девушек в рабство, будут существовать до тех пор, пока в публичном пространстве пропагандируются легкие способы заработка, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее в Москве раскрыли криминальную схему по заманиванию девушек в вебкам-рабство. Известно, что число пострадавших исчисляется десятками. Студенткам предлагали свободный график и зарплату от 80 тысяч рублей, однако перед наймом их фотографировали с паспортом у лица, а затем шантажировали.

Играет роль в данном вопросе также недостаток воспитания, как семейного, так и в образовательных организациях, полагает политик. «Перестали наши девушки читать книги, и у них другие герои сейчас. Вместо образа нашего классического тургеневской барышни, пушкинских женщин, которым поклонялись мужчины, — образ легкодоступной девушки. Обнаженка — по сути дела это твой пропуск в мир денег. Что я здесь могу сказать? До тех пор, пока есть спрос, будет и предложение», — посетовала Останина.

Парламентарий обратилась к девушкам с призывом заканчивать зарабатывать на своей внешности, а родителям посоветовала переставать отдавать детей на конкурсы красоты, где помимо дефиле не демонстрируется битва умов. Ничто не украшает женщину как интеллект, обратила внимание депутат.

Это же сложнее — на отлично учиться, побеждать в олимпиадах, заниматься спортом. Это же действительно большой труд — стать знаменитой фигуристкой, олимпийской чемпионкой. А тут без труда можно выловить рыбку из пруда, получается, стать сказочно богатой, а там уже и папенька какой-нибудь клюнет, и денежки нарисуются Нина Останина депутат Госдумы

«Наверняка еще не одна девушка попадется в эту ловушку, а дельцы есть всегда. Накроем эту лавочку — появится новая и следующая. Это вопросы не только и не столько к правоохранителям, сколько вопросы ко всем нам, вопросы к нашим деятелям культуры, к образованию нашему, к воспитанию, к средствам массовой информации, к телеканалам, эфирам и так далее, и к нам, депутатам, тоже. Может, мы все же недостаточно законодательно урегулировали эту сферу?» — задалась она вопросом.

Вебкам-рабство строится на желании дельцов зарабатывать на доверчивости девушек и на стремлении самих девушек делать свою внешность объектом зарабатывания денег, указала политик.

До этого член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» называла способ уберечь российских девушек от вебкам-рабства. Правозащитница убеждена, что о проблеме стоит много говорить, чтобы обезопасить потенциальных жертв.

