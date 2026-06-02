В СПЧ назвали способ уберечь девушек в России от вебкам-рабства

Член СПЧ Меркачева призвала много говорить о вебкам-рабстве, чтобы уберечь девушек

Случаи попадания российских девушек в вебкам-рабство пока не массовые, но они набирают обороты, поэтому нужно максимально широко обсуждать проблему, убеждена член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева. Способ уберечь студенток от развратного бизнеса она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Москве раскрыли криминальную схему по заманиванию девушек в вебкам-рабство. Известно, что число пострадавших исчисляется десятками. Студенткам предлагали свободный график и зарплату от 80 тысяч рублей, однако перед наймом их фотографировали с паспортом у лица, а затем шантажировали.

«Сейчас профилактикой может быть только знание о том, что такое может быть, чтобы девочки, которые попадали в такие ситуации, понимали, как дальше действовать, чтобы девочки, которые трудоустраиваются, знали, что может быть и такое, и что если их просят сделать то-то и то-то, то, скорее всего, следующим шагом будет как раз шантаж и так далее. Поэтому нам нужно сейчас максимально, как я уже сказала, об этом много-много говорить, и только таким образом мы убережем наших студентов», — поделилась правозащитница.

До этого сообщалось, что в Новосибирске полиция ликвидировала вебкам-студию, которая работала под вывеской модельного агентства.