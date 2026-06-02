Депутат Журавлев: Обстановка говорит о скорой победе России на СВО

Заявления о скором завершении специальной военной операции (СВО) звучат, так как обстановка позволяет говорить о скорой победе России. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, чьи слова приводит News.ru.

«Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России», — пояснил он.

Парламентарий пояснил, что конфликт закончится сразу после того, как Москва заставит капитулировать Киев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Он также пояснил, что Вооруженные силы России наступают по всем направлениям.