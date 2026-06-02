Двух российских школьников зажало на неисправном аттракционе

14:37, 2 июня 2026Россия

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Туве двух школьников госпитализировали после того, как их зажало в подвесном кресле на неисправном аттракционе. Об этом сообщили в МЧС по российскому региону.

Пострадавшим 17 и 18 лет. Для их вызволения привлекались пять спасателей МЧС и одна единица техники.

По данным ведомства, в результате происшествия один человек госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказана медицинская помощь в травмпункте.

Ранее в Анапе загорелся парк аттракционов. Сообщалось, что возгорание случилось на территории картинга. На видео, снятое очевидцем, попали клубы черного дыма, поднимающиеся позади колеса обозрения.

