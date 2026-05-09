Россия
15:02, 9 мая 2026

Пожар на территории парка аттракционов в российском городе попал на видео

В Анапе загорелся парк аттракционов «Джунгли»
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Парк аттракционов загорелся в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев.

Пожар начался в развлекательном парке «Джунгли» в Анапе. По данным «112», возгорание случилось на территории картинга. На видео, снятое очевидцем, попали клубы черного дыма, поднимающиеся позади колеса обозрения. Официальной информации о возгорании пока не поступало.

8 мая сообщалось, что в центре Москвы произошел пожар в историческом здании на Пятницкой улице. Из-за возгорания, которому присвоили второй ранг сложности, тогда было временно перекрыто движение на участке от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной.

