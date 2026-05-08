Экономика
16:34, 8 мая 2026

В центре Москвы загорелось историческое здание

В Москве на Пятницкой улице загорелся бар «Подозрительные лица»
Виктория Клабукова

В Москве загорелся бар «Подозрительные лица». О происшествии сообщает Telegram-канал «112».

Пожар вспыхнул в двухэтажном историческом здании на Пятницкой улице в центре столицы. Посетителей эвакуировали, на место прибыли бригада пожарных и скорая помощь. Пламя распространяется по сгораемым перекрытиям и чердаку, площадь возгорания устанавливается. Пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение на участке от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной временно перекрыли.

28 апреля пожар произошел на стройке многофункционального комплекса для IT-компаний и телекоммуникаций Аlcon DC Nord. Его жертвами стали восемь человек — все они отравились продуктами горения, так как не смогли вовремя эвакуироваться. Возбуждено уголовное дело, задержаны пять подозреваемых.

