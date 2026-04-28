В Москве семь человек пострадали при пожаре на стройке девелопера «Алкон»

У метро «Сокол» горит строящееся здание, семь человек пострадали, трое погибли

Во 2-м Амбулаторном проезде в московском районе Аэропорт рядом со станцией метро «Сокол» загорелся строящийся технопарк. О ситуации сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Пожар разгорелся на стройке многофункционального комплекса для IT-компаний и телекоммуникаций Аlcon DC Nord девелопера ГК «Алкон». Пламя охватило второй и третий этажи здания. На место прибыли пожарные, возгоранию был присвоен пятый, максимальный, ранг сложности.

Из здания был эвакуирован 71 человек. 31 человек, по последним сводкам экстренных служб, был спасен. Семь человек в результате пожара пострадали, троих спасти не удалось. Три человека обратились к медикам еще до прибытия спасателей.

В здании работают звенья газодымозащитной службы, задействованы более 120 спасателей и 30 единиц техники. По периметру дома установлены подъемные механизмы. Движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку перекрыто. Для ликвидации пожара запросили вертолет с горизонтальной системой тушения.

