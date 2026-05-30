МИД Молдавии: Кишинев не собирается выдворять российского посла

Молдавия не собирается выдворять посла России Олега Озерова, поскольку подобный жест повлечет за собой ответные действия и усложнит региональную ситуацию. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Михай Попшой в эфире телеканала Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»), цитирует РИА Новости.

На этой неделе президент Молдавии Майя Санду принимала верительные грамоты послов. Озерова не было в списке приглашенных, поэтому журналисты попросили МИД прокомментировать, не значит ли это, что дипломат может быть вскоре объявлен персоной нон грата.

Попшой заверил, что подобного намерения у Кишинева пока нет. «Если бы мы считали, что такой жест снизит существующие ограничения в сфере безопасности и обеспечит меньшую угрозу национальной безопасности, мы бы, вероятно, так и поступили», — объяснил он. Министр полагает, что Молдавия действует принципиально, но соразмерно нынешнему уровню отношений с Москвой.

Ранее депутат парламента Молдавии Константин Старыш заявил, что нынешний президент страны Майя Санду проводит курс, представляющий интересы меньшинства. По его словам, большинство жителей страны не против отношений с Западом, но они выступают и за сохранение и развитие связей с Россией.