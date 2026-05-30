Плющенко впервые прокомментировал переход сына в сборную Азербайджана

Фигурист Плющенко поблагодарил Ягудина за поддержку перехода сына в сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Telegram-канале впервые прокомментировал переход сына Александра в сборную Азербайджана.

Плющенко поблагодарил Алексея Ягудина за поддержку сына, отметив, что ему было важно одобрение спортивного сообщества. «Спортивная карьера короткая, сложная и непредсказуемая», — заявил он, добавив, что переход в другую страну станет для Александра шансом на большое будущее.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.