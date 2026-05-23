Жулин оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Жулин: В переходе Плющенко в сборную Азербайджана нет ничего страшного

Двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин оценил переход Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жулина, в этом переходе нет ничего страшного. «В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело, шансов очень мало. А там он, может быть, будет участвовать в чемпионатах Европы и мира», — отметил тренер.

Ранее о переходе Плющенко-младшего в сборную Азербайджана высказался бывший футболист сборной России Александр Мостовой. Он поддержал решение юного спортсмена.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.