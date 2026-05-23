Полиция поймала 77-летнего извращенца

В США полиция поймала 77-летнего мужчину, домогающегося женщин в горах

Полиция города Риверсайд, США, ищет жертв 77-летнего Тоаи Фама. Об этом сообщает The Press-Enterprise.

Впервые пожилой извращенец был арестован в марте. Тогда на него пожаловалась женщина, которая гуляла рядом с горой Рубидо. По ее словам, Фам подошел к ней на тропе и стал прикасаться непристойным образом. Его поймали, но вскоре он вышел под залог.

Тогда полиция установила, что Фам регулярно гуляет около Рубидо. Предполагается, что там он домогался не одну женщину. Полицейские опубликовали его фотографию в социальных сетях и попросили жертв мужчины связаться с ними.

В комментариях пользователи подтвердили теорию правоохранителей. Кто-то написал, что видел посты от разных женщин, в которых они жаловались на приставания Фама.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре пассажиры метро поймали извращенца, который делал фото под юбками у женщин на станции. Правоохранители не раскрыли личность задержанного, однако заявили, что ему 30 лет и он получил незначительные травмы во время схватки с пассажирами.

