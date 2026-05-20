Пассажиры метро поймали извращенца с поличным

В Сингапуре пассажиры метро поймали извращенца, который делал фото под юбками у женщин на станции. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел поздно вечером 15 мая на станции Dhoby Ghaut. Читатель издания рассказал, что ждал поезд, когда услышал топот и увидел, как мужчина в желтой футболке гонится за мужчиной в черной футболке по платформе. За ними бежала женщина и выкрикивала по-китайски: «Извращенец!». Мужчина в черной футболке попытался скрыться по эскалатору, но его скрутили и повалили на пол несколько пассажиров.

Мужчина в желтой футболке объяснил, что заметил, как задержанный делал фото под юбками у женщин на станции. На место прибыли сотрудники полиции и увели пойманного с поличным преступника. Правоохранители не раскрыли личность задержанного, однако заявили, что ему 30 лет и он получил незначительные травмы во время схватки с пассажирами. Пока неизвестно, какие обвинения ему предъявят.

Ранее в Сингапуре мужчина признал себя виновным в вуайеризме. Его поймали за установкой скрытой камеры под рабочим столом у знакомой женщины.