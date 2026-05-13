04:00, 13 мая 2026

Извращенец устроил прямую трансляцию с трех камер из-под юбки у знакомой

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Сингапуре мужчина признал себя виновным в вуайеризме после того, как его поймали за установкой скрытой камеры под столом у знакомой. Об этом сообщает Mothership.

31-летний Десмонд Хан Цзяньцун попал под суд из-за событий февраля 2025 года. Тогда его знакомая обнаружила у себя под столом на работе скрытую камеру, направленную ей под юбку. Вскоре выяснилось, что устройство установил Цзяньцун, который раньше преследовал пострадавшую. В конце 2024 года мужчина попросил женщину поужинать. Она отказалась, а Цзяньцун заявил, что относится к ней как к старшей сестре.

Позже он прислал пострадавшей сгенерированное нейросетью фото обнаженной женщины с ее лицом. Когда женщина потребовала объяснений, Цзяньцун заявил, что его аккаунт в мессенджере взломали. Он также пытался добавиться к пострадавшей в друзья в двух соцсетях, а затем утверждал, что эти аккаунты тоже взломаны.

23 января 2025 года Цзяньцун установил три скрытые камеры под столом на работе у женщины. Они были направлены так, чтобы снимать интимные части тела пострадавшей. В шкафчике рядом со столом он спрятал мобильный телефон и с его помощью вел из-под стола знакомой прямую трансляцию. Более того, выяснилось, что он ездил домой к женщине, когда ее не было дома, и снимал интерьер ее квартиры через окно. 11 мая Цзяньцун признал себя виновным в вуайеризме. Ему может грозить до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США извращенца-фетишиста обвинили в сексуальных домогательствах в отношении сотни женщин. Молодой человек представлялся массажистом и облизывал ступни пострадавших.

