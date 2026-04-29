02:09, 29 апреля 2026

Извращенец облизал ноги сотне женщин и попал под суд

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В США извращенца-фетишиста обвинили в сексуальных домогательствах в отношении сотни женщин. Об этом пишет Daily Star.

За решеткой оказался 23-летний Седрик Вальдес из города Фресно, штат Калифорния. Следствие установило, что молодой человек на протяжении пяти лет обманывал пострадавших, чтобы удовлетворить свою страсть к женским ступням. Вальдес представлялся учеником курсов массажистов, втирался в доверие, а затем «нюхал, целовал и облизывал» их ступни. Некоторым из пострадавших он говорил, что это нужно для школьного задания.

В январе Вальдеса обвинили в четырех преступлениях. Затем еще более сотни пострадавших в возрасте от 14 до 47 лет обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Также выяснилось, что Вальдес снимал некоторых своих жертв на видео и выкладывал ролики на порнографических сайтах.

13 пострадавших были несовершеннолетними. Перед ними Вальдес изображал старшеклассника.

Преступления мужчина совершал на территории штатов Калифорния и Орегон. Его обвинили в оказании массажных услуг без лицензии, сексуальных домогательствах и 41 эпизоде сексуального насилия.

Возможный срок заключения извращенца пока не определен. Как пишет Daily Star, только за 16 преступлений в Орегоне ему может грозить 16 лет тюрьмы.

Ранее в Таиланде женщина поймала юношу, который попытался тайно снять ее на видео в туалете заправочной станции. Таиландка избила извращенца и передала полиции.

