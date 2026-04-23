Женщина поймала и избила тайно снимавшего ее в туалете извращенца

В Таиланде женщина поймала и избила молодого человека, который попытался тайно снять ее на видео в туалете заправочной станции. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 16 апреля в провинции Сураттхани. 27-летняя Прае была в кабинке туалета, когда заметила, что кто-то подсунул телефон под стенку. Сначала она решила, что ее разыгрывают подруги. Однако, выйдя в общее помещение, тайка поняла, что все ее приятельницы уже там. Тогда Прае вместе с ними начала требовать, чтобы человек, пытавшийся снять ее, вышел из кабинки.

Через 10 минут оттуда появился подросток. Прае набросилась на него и несколько раз ударила кулаком по лицу, после чего ее оттащили подруги. Они же сняли экзекуцию на видео. Сначала юноша отрицал, что снимал Прае. Он утверждал, что просто прятался в туалете от других подростков. При осмотре смартфона подростка выяснилось, что он только что удалил несколько файлов. Сотрудники заправки вызвали полицию.

На допросе юноша признался, что снял Прае на видео, извинился и уверил следователей, что удалил ролик. В итоге на него не стали заводить дело, но видео с его избиением опубликовали в сети в качестве предупреждения.

Ранее в Великобритании врач объяснил, зачем подглядывал за мужчинами и женщинами в туалете. По его словам, он переживал из-за размеров своего пениса и использовал записи, чтобы сравнивать себя с другими мужчинами.