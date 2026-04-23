Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 23 апреля 2026

Женщина поймала и избила тайно снимавшего ее в туалете извращенца

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Peter Seyfferth / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Таиланде женщина поймала и избила молодого человека, который попытался тайно снять ее на видео в туалете заправочной станции. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 16 апреля в провинции Сураттхани. 27-летняя Прае была в кабинке туалета, когда заметила, что кто-то подсунул телефон под стенку. Сначала она решила, что ее разыгрывают подруги. Однако, выйдя в общее помещение, тайка поняла, что все ее приятельницы уже там. Тогда Прае вместе с ними начала требовать, чтобы человек, пытавшийся снять ее, вышел из кабинки.

Через 10 минут оттуда появился подросток. Прае набросилась на него и несколько раз ударила кулаком по лицу, после чего ее оттащили подруги. Они же сняли экзекуцию на видео. Сначала юноша отрицал, что снимал Прае. Он утверждал, что просто прятался в туалете от других подростков. При осмотре смартфона подростка выяснилось, что он только что удалил несколько файлов. Сотрудники заправки вызвали полицию.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

На допросе юноша признался, что снял Прае на видео, извинился и уверил следователей, что удалил ролик. В итоге на него не стали заводить дело, но видео с его избиением опубликовали в сети в качестве предупреждения.

Ранее в Великобритании врач объяснил, зачем подглядывал за мужчинами и женщинами в туалете. По его словам, он переживал из-за размеров своего пениса и использовал записи, чтобы сравнивать себя с другими мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    Американский профессор назвал массовым психозом одно дерзкое решение Запада

    Названо наказание для готовившего диверсию на Транссибирской магистрали

    Момент атаки украинского БПЛА по жилому дому в Самаре попал на видео

    Гадкая интимная привычка мужчины погасила либидо его избранницы

    Россиянам назвали признаки опасных кредитов

    Женщина поймала и избила тайно снимавшего ее в туалете извращенца

    Квартиры повредились в результате атаки БПЛА в российском городе

    Россиянин погиб в результате атаки БПЛА на промышленное предприятие

    Развеяны мифы об Android-смартфонах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok