На Украине после массированного удара предрекли бегство киевлян из города

Мендель: Зеленский не сможет остановить удары по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет остановить массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры на территории страны. С такой оценкой выступила бывший пресс-секретарь политика Юлия Мендель в соцсети X.

«Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже "пророссийский"», — высказалась она.

Мендель прокомментировала массированный удар ВС России по Киеву в ночь на 2 июня и предрекла заявления Зеленского об ответном ударе Вооруженных сил Украины по российской территории.

«Этот ужас будет повторяться до тех пор, пока не произойдет что-то действительно невообразимое. А между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство», — резюмировала бывший пресс-секретарь.

Ранее украинский военный Telegram-канал «Николаевский Ванек» подвел итоги массированной атаки фразой «отбились плохо, как и в прошлый раз». Отмечается, что Россия, вероятно, воспользовалась окном возможностей, которое образовалось в том числе из-за западных партнеров Киева.