11:09, 2 июня 2026

В России решили обязать пьяных водителей лечиться от зависимости

Марина Аверкина

Фото: ERIK Miheyeu / Shutterstock / Fotodom  

В России решили обязать пьяных водителей лечиться от зависимости. Правительство поставило задачу перед рядом ведомств до 2027 года проработать вопрос о том, как мотивировать водителей, попавшихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, проходить медицинскую реабилитацию. Об этом пишет РИА Новости.

Вопросом займутся Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения РФ и Министерство юстиции РФ, как следует из плана правительства.

Речь идет о ситуациях, когда человека привлекают к ответственности за административное правонарушение или преступление в сфере дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения за рулем. Такой водитель будет обязан пройти диагностику, лечение или медицинскую реабилитацию, а также профилактические мероприятия из-за употребления психоактивных веществ. Доклад о результатах проделанной работы ведомства должны представить в правительство до 2027 года.

Кроме того, до 2027 года Минздрав и МВД должны подготовить приказ о поправках в правилах проведения медицинского освидетельствования на алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение. Эти изменения должны упорядочить порядок освидетельствования в тех случаях, когда провести его затруднительно из-за состояния человека.

Ранее стало известно, что в России предложили ввести новый дорожный знак. Министерство транспорта РФ до конца 2026 года намерено утвердить знак, обозначающий места стоянки для многодетных семей.

