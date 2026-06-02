11:55, 2 июня 2026Экономика

Глава самой дорогой компании мира высказался о зарплатах ее сотрудников

Глава Nvidia заявил, что платит сотрудникам компании столько, сколько может
Дмитрий Воронин
Дженсен Хуанг. Фото: Apec Korea / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сооснователь и гендиректор Nvidia — самой дорогой компании в мире стоимостью 5,43 триллиона долларов — Дженсен Хуанг заявил, что платит своим сотрудникам максимально возможную зарплату и считает, что так и нужно поступать. Как пишет Bloomberg, его высказывания прозвучали в контексте дискуссии о том, как следует распределять прибыль от бурного развития инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), обострившейся на фоне кризиса в южнокорейской Samsung Electronics.

«Я плачу своим сотрудникам столько, сколько могу», — сказал Хуанг на полях выставки Computex, проходящей на Тайване. Он также назвал «ерундой» опасения о том, что ИИ может угрожать рабочим местам, заявив, что вместо этого инструмент будет способствовать росту выручки, прибыли и общего благосостояния.

Профсоюз Samsung на прошлой неделе утвердил достигнутое за полтора часа до начала крупнейшей забастовки соглашение, предусматривающее выплату работникам, которые занимаются производством микросхем, бонусов, в среднем в размере около 340 тысяч долларов.

Руководство второй крупнейшей азиатской компании, партнера Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сейчас «также стремится успокоить опасения по поводу распределения прибыли», заверяя, что программа премирования в этом году будет развиваться быстрее, чем в прошлом, говорится в публикации.

