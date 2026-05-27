Профсоюз азиатского техногиганта утвердил предотвратившее миллиардные убытки соглашение

Профсоюз Samsung утвердил предотвратившее забастовку соглашение о бонусах

Профсоюз южнокорейской Samsung Electronics 74 процентами голосов утвердил достигнутое за полтора часа до начала крупнейшей забастовки соглашение, предусматривающее выплату работникам, которые занимаются производством микросхем, бонусов в среднем в размере около 340 тысяч долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

18-дневная забастовка, которая должна была продлиться три недели, грозила сокращением производства микросхем, являющихся важнейшими компонентами в центрах обработки данных для ИИ, смартфонах и ноутбуках, способным привести к миллиардным убыткам компании и ущербу для всей экономики этой азиатской страны.

Как стало известно ранее, лидеры крупнейшего профсоюза Samsung, в котором работники производства микросхем составляют почти 90 процентов, считают, что одержали победу в переговорах, договорившись о выделении 10,5 процента операционной прибыли компании в качестве бонуса в виде акций, а еще 1,5 процента — в виде денежных выплат.

За неделю до этого профсоюз требовал отменить ограничение размера бонусов потолком в 50 процентов от годовой зарплаты и выделить 15, а не 10 процентов от операционной прибыли в бонусный фонд для работников. Разногласия также были связаны с тем, что получившая огромную прибыль компания хотела выплатить 27 тысячам сотрудников как минимум в шесть раз большие бонусы, чем их коллегам.

Samsung в свою очередь обещала «предложить своим сотрудникам лучшую в отрасли компенсацию», отмечая, что в случае забастовки невыполнение обязательств перед клиентами приведет к «полной потере доверия».