12:49, 27 мая 2026

Россиянин на улице напал на ребенка

Житель Алтайского края на улице напал на девочку, прокуратура начала проверку
Майя Назарова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель города Камень-на-Оби в Алтайском крае на улице напал на девочку. Из-за действия россиянина прокуратура начала проверку. Об этом сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, передает РИА Новости.

Она разъяснила, что мероприятия начали проводить после появления видео в соцсетях, на котором взрослый применяет к силу к ребенку. Горожанин схватил девочку за волосы.

Сотрудники полиции также заинтересовались инцидентом, отметила Антошкина.

До этого стало известно, что житель Свердловской области назвал школьника щенком, повалил на землю и избил. Мать пострадавшего рассказала, что сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, но позже его якобы отпустили. У подростка диагностировали ушибы мягких тканей головы и шеи.

