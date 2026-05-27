Директор Хлебниковой высказался о посещении артисткой тубдиспансера

Директор Хлебниковой назвал фейком данные о посещении певицей тубдиспансера

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг сообщения о том, что певица посещала противотуберкулезный диспансер. Его слова приводит «Абзац».

Представитель артистки назвал эту информацию фейком и заявил, что в связи с ее публикацией подготовит обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«В наше непростое время недопустимо очернять своих же соотечественников и граждан России», — пояснил Прайс. Он добавил, что Хлебникова хорошо себя чувствует и готовится к выступлениям.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Хлебникову застали в очереди в противотуберкулезный диспансер. Очевидцы выразили беспокойство за состояние артистки. Она сама, впрочем, отметила, что поводов для переживаний о ее здоровье нет.