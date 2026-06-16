Названы особенности антидронового «Соляриса»

«Ростех»: Комплекс «Солярис-НС» «прицельно» подавляет беспилотники

Российский антидроновый комплекс «Солярис-НС» способен «прицельно» подавлять беспилотники противника. Особенности изделия назвала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр в интервью «ИнфоТЭК».

По ее словам, «Солярис-НС» работает по принципу прицельного создания помех. «Сначала [комплекс] определяет частоту канала управления дроном, затем целенаправленно ее подавляет, не создавая "шумового ковра" на всем диапазоне», — сказала Котляр.

Система «Солярис-НС» сочетает функционал комплекса обнаружения «Солярис-О» и подавителя «Солярис-Н». Изделие состоит из комплекта обнаружителей и передатчиков помех на четырехметровой мачте. «Солярис-НС» работает в диапазоне частот 100-6000 мегагерц.

В мае стало известно, что Вооруженные силы России начали получать новые системы РЭБ «Люстра 5-30» для защиты техники от дронов.