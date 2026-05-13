Российские войска получили антидроновую «Люстру»

«Известия»: ВС России получили системы РЭБ «Люстра» для защиты от дронов

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России начали получать новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Люстра 5-30», которые защищают технику от дронов. Об этом представитель конструкторского бюро «Кроникс» рассказал «Известиям».

Собеседник издания отметил, что уже есть первые отзывы из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Одно из подразделений отправилось выполнять боевую задачу с антидроновой «Люстрой» и попало под налет FPV-дронов.

«Беспилотные летательные аппараты были засечены дрон-детекторами, бойцы включили "Люстру". Рядом ехали ребята, у которых не было РЭБ, они заехали в образовавшийся купол. В итоге дрон, начавший заходить на атаку, упал. Остальные не стали рисковать и улетели», — сказал представитель предприятия.

Он отметил, что в «Люстре» объединили пять блоков, которые содержат по два генератора шумов. Каждый элемент можно оперативно заменить в случае повреждения. При этом генераторы помех не отличаются предельной мощностью, поскольку конструкторы сделали ставку на мобильность и надежность.

Более мощные системы РЭБ требуют принудительного охлаждения, что увеличивает энергопотребление. В публикации отметили, что вентиляторы охлаждения делают мобильные комплексы более уязвимыми к пыли и загрязнению. «Люстра» получила пассивное охлаждение. Систему можно установить на автомобиль или квадроцикл за несколько минут. Новая разработка может лишить беспилотник связи на дистанции 300-500 метров.

В апреле стало известно, что в России разработали комплекс РЭБ «Полынь-Плюс», который предназначен для защиты объектов от атак дронов.